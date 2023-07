Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “Rinnovare il passaporto sia semplice e veloce, il nostro impegno continua”

“Come MAIE non smetteremo di fare pressione e di chiedere a governo e istituzioni di rendere più semplice la procedura per prenotare un appuntamento in Consolato e così rinnovare il proprio documento di viaggio”

“Rinnovare un passaporto per un italiano nel mondo deve essere semplice e veloce. Come MAIE, in occasione dell’ultima Plenaria CGIE, abbiamo presentato un ordine del giorno al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero per rendere più facile il rinnovo del documento di viaggio ai nostri connazionali. Siamo convinti che migliorare i servizi consolari per gli italiani all’estero vuol dire migliorare la loro qualità di vita. Come MAIE non smetteremo di fare pressione – attraverso la nostra presenza e il nostro lavoro nel CGIE, nei Comites e nel Parlamento italiano – e di chiedere a governo e istituzioni di rendere più semplice la procedura per prenotare un appuntamento in Consolato e così rinnovare il proprio documento di viaggio. Continua senza sosta il nostro impegno a favore degli italiani nel mondo”. Lo dichiara il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.