“La riforma del regime impatriati, ancora in esame preliminare da parte del Governo, deve tenere conto delle esigenze di quanti hanno già effettuato o preparato il rientro in Italia e di quelle di sviluppo del Mezzogiorno”. Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Simone Billi, capogruppo in Commissione Esteri, e Domenico Furgiuele, vice-capogruppo alla Camera dei Deputati.

“E’ necessario – proseguono – sia previsto un periodo transitorio, visto che il cambio di lavoro, lo spostamento della famiglia, il cambio di residenza fiscale, richiedono molti mesi per compiersi.

Vanno tutelati coloro che già si sono mossi contando sulle condizioni esistenti. Inoltre, è bene che siano confermate le agevolazioni fiscali per chi si stabilisce nel Mezzogiorno”.

“Perciò – concludono i due parlamentari leghisti – lavoreremo assieme per aiutare il Governo e il Parlamento a produrre la migliore riforma possibile del regime impatriati”.