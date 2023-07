ITALIA-RD | La Marca (Pd) incontra l’Ambasciatore dominicano in Italia, Tony Raful

Fra i vari argomenti trattati, si è parlato anche di rapporti commerciali tra i due paesi che sono in piena espansione e che portano la Repubblica Dominicana ad essere il settimo mercato di sbocco in America Latina

Si è tenuto giovedì 27 luglio, presso l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia, un incontro tra la Senatrice Francesca La Marca, Pd, e l’Ambasciatore dominicano in Italia, Tony Raful Tejada.

«Ringrazio l’Ambasciatore e i suoi consiglieri per avermi accolta presso l’ambasciata dominicana a Roma. È stato un incontro proficuo che ci ha visto scambiare alcune idee su questioni che stanno a cuore alla comunità italiana presente in Repubblica Dominicana, che conta oltre 10.000 iscritti AIRE e altri migliaia non iscritti, per non parlare dei tantissimi turisti italiani che scelgono la Repubblica Dominicana come meta caraibica preferita» ha dichiarato la senatrice La Marca.

Fra i vari argomenti trattati, si è parlato anche di rapporti commerciali tra i due paesi che sono in piena espansione e che portano la Repubblica Dominicana ad essere il settimo mercato di sbocco in America Latina.

«Le relazioni bilaterali fra l’Italia e la Repubblica Dominicana sono sempre state ottime e improntate alla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Ciò si è rispecchiato anche nei rapporti commerciali tra i due paesi che sono solidi e in piena crescita. Ho voluto discutere anche di tematiche di rilievo come il riconoscimento delle patenti di guida nei due Paesi, infatti ad oggi se un italiano o un dominicano si reca in uno dei due paesi non può guidare con la propria patente se non per un periodo massimo di 6 mesi».