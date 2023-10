Lo scorso 12 ottobre si è tenuto nell’aula Busti della Camera dei deputati un incontro con il viceministro degli Esteri cubano, Elio Rodríguez Perdomo e Sua Eccellenza, l’Ambasciatrice Mirta Granda Averhoff, organizzato dalla Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Cuba del Gruppo Italiano dell’Unione Interparlamentare.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire la profonda amicizia fra i due Paesi e confrontarsi sulla situazione socio-economica di Cuba.

Il viceministro Perdomo, intervenendo, ha evidenziato le difficoltà nella situazione socio-economica cubana degli ultimi anni a causa anche delle politiche di embargo emanate dall’amministrazione Trump durante i suoi anni di presidenza e ha sottolineato i disagi procurati dalla pandemia di COVID-19.

La Senatrice La Marca ha preso la parola per ribadire la forte amicizia e vicinanza al popolo cubano e per sottoporre alcune questioni agli ospiti.

“Ringrazio la Presidente Gadda per aver voluto organizzare un momento di confronto come questo che conferma il rapporto di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi. In una mia recente visita a Cuba ho avuto modo di riscontrare un peggioramento della situazione socio-economica del Paese. Vorrei sottoporre ai gentili interlocutori due questioni”.

“La prima – l’accesso al cibo nel Paese è oramai ai minimi storici anche a causa delle politiche restrittive dell’amministrazione Trump. Vorrei dunque invitarvi a riflettere sulla possibilità di adottare una nuova politica agricola mirata al rilancio dell’intera filiera agroalimentare e soddisfare le esigenze della popolazione”.

“La seconda – attualmente risiedono sul territorio cubano oltre 4000 cittadini italiani iscritti all’AIRE che finora non hanno potuto esercitare il loro diritto di voto perché non consentito dal Vostro Governo. Vi chiedo in questa sede di voler prendere l’impegno ad affrontare la questione insieme”.

Il viceministro Perdomo e l’Ambasciatrice Mirta Granda Averhoff hanno preso atto delle questioni sollevate dalla Senatrice, fissando un incontro nelle prossime settimane all’interno del quale confrontarsi su questi argomenti.