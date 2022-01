FOTO | Inaugurazione Limon Sportiva: prima attività ufficiale del Comites Costa Rica

Ricollegando il tema calcistico al mio paese, l’Italia, ricordo ancora la partecipazione del Costa Rica a Italia 90, qualche partita è stata giocata nella mia città natale, Bari, e si è parlato di Juan Arnoldo Cayasso e Roy Myers, nati qui a Limón che hanno brillato nel campionato mondiale svoltosi in Italia. I più giovani che sono qui oggi, forse non ne hanno sentito parlare, ma i loro genitori sì”.

“Spero di memorizzare i vostri nomi e tra qualche anno sentire che quei bambini, che un giorno anelavano con entusiasmo l’inaugurazione di questa accademia sportiva, saranno proprio loro loro a far vibrare un intero Paese giocando nelle squadre nazionali, internazionali ed in Nazionale.







Siamo profondamente grati che l’Italia sia rappresentata in questo progetto, a nome di tutta la comunità italiana vi ringraziamo di cuore, mi congratulo con i genitori per lo sforzo e il sacrificio in cui si profondono e continueranno a profondersi per collaborare alla formazione di grandi atleti, e a te, che hai deciso di dedicare il tuo tempo libero praticando sport, il nostro sincero applauso, il nostro sincero riconoscimento. Ricordati sempre che il lavoro deve essere costante, ma quella fatica, quel sacrificio, quelle giornate trascorse sotto il sole a giocare a pallone, tra qualche anno daranno frutti”, ha concluso il presidente Cacace.