E-COMMERCE | Vola il made in Italy su Amazon

Un nuovo successo per il nostro Made in Italy digitale: questo è quanto emerge dall’analisi dei risultati ottenuti dalla speciale promozione dedicata ai prodotti italiani sui marketplace di 11 Paesi tra il 29 maggio e il 2 giugno scorso. Oltre il 50% delle vendite totali registrate nei 5 giorni di promozione nei negozi online della Vetrina Made in Italy di Amazon, proviene dall’estero, in particolare da Germania e Stati Uniti i cui clienti hanno largamente apprezzato ed acquistato i prodotti italiani.

L’iniziativa è stata lanciata il 19 maggio nel corso dell’evento “Le Giornate del Made in Italy Digitale” ospitato alla Farnesina alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, On. Antonio Tajani, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di Matteo Zoppas, Presidente di ICE Agenzia ICE e di Mariangela Marseglia, Vicepresidente e Country Manager Amazon Italia e Spagna.

I clienti di Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Italia, hanno beneficiato di oltre 18.000 offerte di prodotti dei più noti marchi italiani, ma anche di migliaia di PMI per le quali l’iniziativa ha rappresentato una grande occasione di visibilità e di crescita sui mercati internazionali.

A livello territoriale, le Regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di vendite sono state la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, la Sicilia e l’Emilia Romagna. In particolare, in Germania, le regioni più performanti sono state Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna Piemonte e Lazio; mentre negli Stati Uniti spiccano Veneto, Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna. Alimentari, Cucina e Casa sono le categorie di prodotti italiani più apprezzate a livello globale; negli Stati Uniti, insieme ad Alimentari e Cucina, si registra un particolare successo anche per la categoria Moda.