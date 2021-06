“Di Maio non dimentichi gli italiani in Regno Unito”: interrogazione della Lega al ministro

“Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri perche’ ponga rimedio a quella che, ogni giorno di piu’, sembra essere una mancanza di informazione fondamentale ai danni dei tantissimi italiani residenti in Inghilterra. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, infatti, i cittadini comunitari sono chiamati a prendere la cittadinanza inglese per poter continuare a vivere in Gran Bretagna altrimenti, al prossimo 30 giugno, saranno considerati al pari di un immigrato illegale. Auspichiamo dunque che il ministero degli Esteri si faccia portavoce di una significativa campagna di informazione che consenta ai nostri connazionali di poter scegliere del loro futuro professionale e personale”. Lo affermano in una nota i senatori della Lega William De Vecchis e Manuel Vescovi, firmatari dell’interrogazione.