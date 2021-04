Di Maio al Corriere: “Roma e Washington non sono mai state tanto vicine”

Italia e Usa, due Paesi mai così vicini. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, parla con il Corriere della Sera: “L’Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geopolitico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all’Alleanza Atlantica”.

E’ appena rientrato dal suo viaggio americano, Di Maio: “Il governo di Joe Biden ha cambiato approccio rispetto alla precedente amministrazione Trump. Roma e Washington non sono mai state tanto vicine. Questa amministrazione Usa non è certo isolazionista, siamo perfettamente allineati su questioni fondamentali, come la difesa dei diritti umani, o dell’ambiente”.

“Sono appena stato a Washington, la prima visita in assoluto di un ministro degli Esteri straniero dopo la nomina di Biden, a sottolineare quanto l’Italia sia un interlocutore solido, affidabile. Allo stesso tempo, con la Cina nei primi mesi di quest’anno rispetto al 2020 abbiamo visto crescere di oltre due miliardi di euro gli interscambi commerciali e favoriamo l’attività delle nostre imprese. Comunque, ai leader cinesi non ho mai smesso di esprimere le nostre preoccupazioni per la repressione contro la minoranza musulmana degli Uiguri e le rivolte di Hong Kong. Con l’amministrazione Biden sono in sintonia nel condannare la repressione in Bielorussia o la persecuzione di Aleksej Navalny da parte del regime di Putin”.

“L’Italia è un alleato fondamentale della nuova politica americana. Biden e la sua amministrazione mi hanno anticipato le scelte sull’Afghanistan, assicurano il loro sostegno in Libia” aggiunge.

Biden manderà i vaccini in Italia? “Ne parleremo più avanti, concordiamo che i vaccini non possono essere utilizzati come strumenti di politica estera. Interrogato sul grande appoggio dato al governo Conte all’accordo sulla Via della seta precisa: “Inutile tracciare paralleli o indugiare con il passato. Le condizioni cambiano, lavoriamo per il futuro. In Europa ci saranno presto mutamenti importanti. Le prossime elezioni tedesche vedranno l’uscita di Angela Merkel dopo l’importante lavoro di questi anni. Guardiamo avanti”.

Sul futuro politico dell’ex premier, Giuseppe Conte: “Sono convinto che vada sostenuto da tutti noi, contribuirà a rafforzare il nostro movimento”.