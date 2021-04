COVID ITALIA | Vaccino, somministrate 12 milioni di dosi. Vaccinate 3.704.845 persone

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, la Valle D'Aosta con 28.581 (l'88 per cento). Lombardia la regione che ha somministrato più vaccini

Sono 12.059.220 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 77,5 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.568.730 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.328.200 di Moderna e 3.988.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 3.704.845 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:01 di oggi.

La somministrazione ha riguardato 7.120.018 donne e 4.939.202 uomini.

Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.105.317 operatori sanitari, 512.768 unita’ di personale non sanitario, 582.104 ospiti di strutture residenziali, 4.194.707 over 80, 240.946 personale Forze armate, 1.088.883 personale scolastico e 2.334.495 altre categorie.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, la Valle D’Aosta con 28.581 (l’88 per cento), il Veneto con 1.095.515 dosi (l’86,5 per cento), la Toscana con 836.220 dosi (l’83,1 per cento). La Lombardia e’ la Regione che finora ha somministrato piu’ vaccini (1.910.290 dosi), seguita da Lazio (1.223.302 dosi) e Veneto (1.095.515).

IN VENETO IERI 33.545 VACCINAZIONI, CON IL 78,9% DI OVER 80

Sono 33.545 le dosi di vaccini somministrate ieri in Veneto, portando il totale complessivo a quota 1.098.408. Le prime dosi sono state 25.445, pari a 798.361 complessive dall’inizio delle vaccinazioni. Ieri hanno completato il ciclo 8.100 veneti, per un totale di 300.047. E’ stato utilizzato l’86,8% delle dosi fornite, pari a 1.098.408. Il totale delle prime dosi è di 798.361 pari al 16,4% della popolazione. Il 78,9% degli over 80 ha già avuto almeno una inoculazione. Ad aver completato i cicli sono 300.047 anziani pari al 6,1%, spiega il bollettino della Regione.

LAZIO, OGGI OLTRE 1 MILIONE E 260MILA SOMMINISTRAZIONI

“Oggi superata la soglia di 1 milione e 260 mila somministrazioni. Su salutelazio.It il contatore giornaliero delle vaccinazioni. Nella fascia degli over 80 oltre il 57% degli anziani prenotati ha gia’ completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose. Il 45% dei prenotati ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino”. Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.