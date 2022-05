Come ottenere il massimo dai bonus dei casinò online

Mentre sono alla ricerca dei migliori bonus dei casinò online, i fan accaniti del casinò non dovrebbero avere dubbi che l’incentivo speciale preferito sia adatto al loro stile di gioco, e soprattutto, al loro bankroll. Inoltre, dovrebbero anche assicurarsi che non sarà loro impedito di giocare ai giochi che solleticano maggiormente la loro fantasia.

La maggior parte delle volte, gli operatori di casinò tendono a offrire incentivi bonus da capogiro da cui i giocatori si lasciano facilmente trasportare. Tuttavia, i vantaggi che i giocatori riceveranno quando riscatteranno l’incentivo speciale preferito non sono l’unica cosa a cui prestare maggiore attenzione. Anche i requisiti di scommessa, la dimensione dell’importo del bonus o il numero di giri bonus offerti, e il tempo di scadenza dei vantaggi, tra gli altri, dovrebbero essere attentamente esaminati.

In questo articolo, ci concentreremo sulle cose che i giocatori devono fare per poter trarre pieno beneficio dai bonus dei casinò online che troveranno là fuori, così potrete stilare la vostra personale lista di bonus dei casinò italiani per farvi un’idea più chiara.

I limiti massimi dei vantaggi offerti

È difficile dire quali bonus e offerte speciali funzioneranno meglio per i giocatori, poiché questo è abbastanza soggettivo. Con questo in mente, alcune promozioni e bonus sono chiaramente migliori di altri, e questo dipende dal casinò virtuale in cui i giocatori hanno scelto di creare un conto.

Reclamare ogni singolo bonus che vi viene offerto durante la vostra sessione di scommesse è sconsigliato in quanto non tutti gli incentivi speciali hanno termini e condizioni vantaggiosi.

Scegliere gli importi giusti è un must, non importa se i giocatori stanno per richiedere un bonus di benvenuto o qualsiasi altro trattamento speciale in corso. Normalmente, i bonus d’iscrizione sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione, e giustamente, dato che tendono ad assegnare i vantaggi più enormi.

Mentre decidono quale bonus per nuovi giocatori richiedere, gli appassionati di gioco dovrebbero assicurarsi di ottenere il miglior valore per i loro soldi. Così, se supponiamo che uno dei casinò online offra un match bonus del 100% fino a 100€, mentre un altro offre un match bonus del 100% fino a 200€, la seconda opzione è quella per cui è più probabile che i giocatori optino.

Tuttavia, c’è più di quello che si vede in questi incentivi bonus, e il limite massimo dei fondi bonus non è affatto tutto quello che si dovrebbe considerare. Parlando degli importi giusti, anche l’importo che i principianti dovranno aggiungere al loro saldo per attivare il bonus che vogliono ottenere è da prendere in considerazione.

I giocatori non dovrebbero lasciarsi trasportare dalle enormi somme che vengono loro offerte, poiché per ottenere l’intero ammontare del bonus, sarà loro richiesto di effettuare un deposito piuttosto sostanzioso. Non parliamo poi del fatto che, la maggior parte delle volte, le offerte speciali che offrono premi più sostanziosi sono legate a requisiti di vincita molto rigorosi, il che significa che i giocatori saranno in grado di sbloccare le loro vincite dopo aver messo in gioco una parte sostanziale del loro bankroll.

A causa di questo, gli appassionati di gioco d’azzardo dovrebbero assicurarsi di essere a proprio agio con l’ammontare del loro deposito di qualificazione, invece di andare alla cieca e depositare somme su cui poi perderanno il sonno.

Contributo del gioco verso i requisiti di scommessa

Qualcosa di importante che i novizi del casinò potrebbero non sapere è che il peso dei diversi giochi che il casinò offre per il completamento dei requisiti di gioco del bonus varia in maniera sfrenata.

Nella maggior parte dei casi, giocare alle slot è l’opzione migliore per gli appassionati del gioco d’azzardo, dato che le scommesse piazzate su di esse sono considerate al loro pieno valore. Tuttavia, ciò che i fan accaniti dei casinò dovrebbero tenere a mente è che, normalmente, il gioco del bonus sulle slot è limitato, e i casinò online tendono a fornire liste di titoli che i giocatori devono evitare fino a quando non soddisfano i requisiti di turnover.

Normalmente, i classici da tavolo come la roulette e il blackjack si trovano all’estremità opposta dello spettro, e il contributo delle scommesse fatte su tali giochi è significativamente ridotto. Il contributo di tali giochi varia significativamente tra i casinò online, e a causa di questo, i giocatori dovrebbero sempre dare un’occhiata in anticipo.

Se i giocatori volessero massimizzare i loro profitti, non dovrebbero dimenticare di controllare il contributo di gioco perché, in questo modo, avranno un’idea di quanto velocemente progrediranno con il compimento dei requisiti di rollover. Soprattutto, saranno in grado di determinare se riusciranno a farvi fronte entro il periodo indicato dall’operatore.

Bonus senza deposito

Mentre cercano un modo per ottenere il massimo dalla loro sessione di scommesse, gli appassionati di gioco dovrebbero controllare se il casinò in cui stanno giocando offre delle offerte di bonus che non richiedono un deposito. A seconda del casinò, tali bonus potrebbero offrire fondi bonus o una serie di giri gratis, e, nella maggior parte dei casi, tali promozioni vengono sbloccate al momento della registrazione.

L’idea di ottenere tali vantaggi senza dare nulla in cambio potrebbe sembrare abbastanza attraente per i giocatori, ma essi dovrebbero tenere a mente che tali bonus non offrono ricompense così grandiose.

Quando si tratta di giri gratis, i giocatori devono sapere che, occasionalmente, il loro valore è piuttosto basso, sono legati ai requisiti di rollover, e l’importo che si può ottenere è limitato.

Controllare i termini e le condizioni per eventuali altre restrizioni

Se i giocatori volessero sfruttare appieno l’offerta promozionale che hanno riscattato, dovrebbero esaminare non solo i termini e le condizioni che sono collegati al bonus scelto, ma anche i termini generali del bonus del casinò.

Ispezionare i termini del bonus del casinò con un setaccio finissimo è un must perché l’operatore potrebbe aver deciso di imporre alcune restrizioni di cui i giocatori dovrebbero essere consapevoli in anticipo, incluse quelle sulle vincite e sulle scommesse.

Alcuni operatori tendono a imporre restrizioni sui metodi bancari che i giocatori sono autorizzati a usare mentre gestiscono il loro deposito di qualificazione, e controllare questo aspetto è d’obbligo, se vogliono assicurarsi che non sarà loro impedito di prendere parte alla promozione.

Con la maggior parte delle offerte speciali disponibili là fuori, i giocatori saranno tenuti a mantenere le loro scommesse entro certi limiti fino a quando non completano i requisiti di scommessa. Naturalmente, puntare più in alto degli importi dichiarati sarà considerato una violazione della regola del bonus.

Parlando di limiti, gli appassionati di gioco d’azzardo dovrebbero anche controllare il limite massimo, che è normalmente imposto sulle vincite dai giri gratuiti o dai fondi bonus. Questa è una cosa che i giocatori non dovrebbero dimenticare di fare perché, in questo modo, avranno un’idea di quanto sia vantaggioso il bonus offerto.

Un’altra cosa che gli appassionati di casinò dovrebbero controllare in anticipo è se il bonus che stanno per richiedere è incassabile o meno. I nomi di questi bonus sono abbastanza autoesplicativi, dato che con i bonus incassabili i giocatori possono ritirare le loro vincite, insieme al bonus che hanno ricevuto. Nel secondo caso, dopo aver completato i requisiti di rollover, i giocatori saranno autorizzati a ritirare solo le loro vincite e non i fondi del bonus.