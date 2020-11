Addio a Franco Perrotta, lutto nella comunità italiana in Brasile. Porta (Pd): “Un leader discreto e autorevole”

“Franco Perrotta ci ha lasciato. La comunitá italiana di Rio de Janeiro e del Brasile perde una delle sue espressioni piú belle e sincere: un leader discreto e autorevole, coerente e leale. Per me un amico che rimarrá sempre “no lado esquerdo do peito”. Marito e padre esemplare, legatissimo alla sua famiglia come alla comunitá calabrese e italiana. Dirigente associativo e membro della Consulta della Calabria per l’emigrazione, ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comites di Rio de Janeiro-Espirito Santo nel corso del mio mandato parlamentare, costituendo per me e per il mio impegno politico un riferimento sicuro e affidabile, oltre che affettuoso e sincero. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la collettivitá italiana che lo ha apprezzato nel corso di tanti anni di impegno disinteressato le mie condoglianze e il mio fraterno abbraccio. RIP “. Cosi’ in una nota Fabio Porta , Coordinatore America Meridionale del Partito Democratico.