Via libera alla Commissione d’inchiesta sul Covid. L’opposizione si divide e protesta

La Camera ha dato il via libera alla proposta di legge di istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid. L’opposizione ha protestato. I deputati del Movimento 5 Stelle sono usciti dall’aula e quelli del Partito Democratico sono rimasti seduti sui loro scranni ma non hanno votato. Così, ci sono stati 172 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario. Dopo la proclamazione del risultato, dai banchi della maggioranza si è urlato: “Verità! Verità!”. Dall’opposizione, l’ex-premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e l’ex-ministro della Salute Roberto Speranza hanno parlato di “tribunale politico”.

Le parole di Conte sono state molto dure: “Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria”, ha detto.

Sono volati stracci tra i deputati di Fratelli d’Italia e quelli del Partito Democratico. Italia Viva e Azione hanno votato a favore. Su Twitter, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ha scritto: “Perché si sono chiamati i soldati russi in Italia in piena pandemia? Qualcuno ha fatto la cresta sulle mascherine e sui ventilatori? Durante il COVID la politica ha compiuto le scelte corrette o qualcuno ha fatto il furbo? Su questi temi da mesi Italia Viva chiede che si faccia una commissione parlamentare di inchiesta. Anziché aggredire gli avversari Giuseppe Conte spieghi perché ha chiamato Putin facendo entrare in Italia i militari russi o se qualcuno dei suoi colleghi ha lucrato business sulle mascherine e sui ventilatori o sui banchi a rotelle. Perché su questo tema i grillini hanno paura della trasparenza e della verità? Dunque, si dovrà procedere con la Commissione d’inchiesta sul Covid”.

Certamente, qualcosa riguardo alla gestione della pandemia deve essere chiarito. Basta pensare, per esempio, al ben noto caso delle mascherine, intorno alle quali vi è stato un vero e proprio business e molte delle quali (dopo vari test) si sono dimostrate completamente inadeguate. A mio modesto parere, si dovrebbe mettere in risalto anche la questione dei vaccini e degli effetti avversi causati da questi ultimi su molte persone.