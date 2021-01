USA | Francesca Alderisi (FI): “L’assalto al Congresso è inaccettabile, la violenza è sempre sbagliata”

“Sono certa che gli italo-americani, comunque abbiano votato nelle scorse elezioni, contribuiranno a tenere alto il rispetto per le istituzioni e per il civile confronto fra le idee”

“L’assalto al Congresso di Washington è inaccettabile. La violenza contro un organismo democratico è sempre sbagliata. Sono certa che gli italo-americani, comunque abbiano votato nelle scorse elezioni, contribuiranno a tenere alto il rispetto per le istituzioni e per il civile confronto fra le idee”. Così la senatrice Francesca Alderisi (FI), rappresentante degli italiani in Nord e Centro America nel Parlamento italiano.