“Come è possibile che la premier Meloni possa cadere nel tranello di pensare di riferire con il presidente della Commissione dell’Unione Africana di delicatissimi temi di politica estera, compresa la guerra in Ucraina, mentre dall’altra parte della cornetta ci sono dei comici russi?”. Così in una nota Federica Onori, deputata M5S eletta nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, capogruppo in commissione Esteri alla Camera e membro del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle.

“Quale è il reale grado di sicurezza delle nostre istituzioni?”, si chiede ancora Onori.

“Presenterò una interrogazione – annuncia in conclusione l’onorevole – per accertare le dinamiche e le responsabilità di ciò che è avvenuto. Ancora una volta, in l’Italia, c’è bisogno di capire se e quanto il nostro Paese sia permeabile ad azioni di agenti esterni”.