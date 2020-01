TERREMOTO | Fortissima scossa di magnitudo 7.8 nel Mar dei Caraibi

Fortissimo terremoto al largo di Cuba, Jamaica e Isole Cayman. La scossa, di magnitudo 7.8 , secondo quanto riporta l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata a una profondità di 10 km.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici in centro citta’ sono stati evacuati in maniera precauzionale. Alcuni media locali hanno riferito che all’avvertire della scossa alcuni residenti hanno lasciato immediatamente gli edifici e si sono riversati per strada.