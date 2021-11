SVIZZERA | Italiani all’estero, la Lega presenta i candidati ai Comites

Presentati in Svizzera i candidati della Lega in vista delle elezioni Comites. Simone Billi, deputato del Carroccio eletto nella ripartizione estera Europa, commenta: “Un incontro di persona a Winterthur e uno a San Gallo per presentare alla comunità i nostri candidati per il rinnovo dei Comites, rispondere alle domande e commentare la situazione politica italiana”.

“Avvertiamo l’esigenza urgente di un cambiamento del ruolo e delle regole dei Comites” precisa Andreas Schenone, coordinatore Lega nel Mondo per la Svizzera tedesca “e la necessità di una riforma politica complessiva del sistema di rappresentanza democratica degli italiani all’estero”.

“Che i Comites siano al servizio dei cittadini Italiani nel pieno delle loro funzioni” dichiara Francesco Alfieri, coordinatore Lega nel Mondo per il Liechtenstein e San Gallo “e che si attenzioni il Governo sulla diffusione della Lingua e Cultura Italiana all’estero”.

“Ringraziamo Stefano Gualandris per la guida in questa tornata elettorale come coordinatore Lega nel Mondo in Svizzera” concludono i tre membri della Lega “è possibile iscriversi nel registro degli elettori entro il 3 novembre, quindi arriveranno i plichi elettorali a casa e sarà possibile votare entro il 3 dicembre”.