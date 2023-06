Stefania Craxi: “Gli italiani nel mondo rappresentano una ricchezza dell’Italia”

Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama, intervenendo all’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all’estero, alla Farnesina, ha detto: “La storia del nostro Paese è storia di emigrazione, con interi nuclei familiari costretti ad abbandonare i loro territori per garantirsi condizioni di vita più dignitose. Le situazioni oggi sono cambiate, eppure è sempre alto il numero dei nostri connazionali che lasciano l’Italia per necessità e non per libera scelta”.

“Le comunità all’estero – ha spiegato – rappresentano una ricchezza della nostra Nazione, il nostro Paese è una superpotenza culturale e tutto questo qualifica uno stile di vita all’italiana che non teme paragoni. Non manca mai, nelle mie missioni all’estero, il confronto con gli italiani, ambasciatori dell’Italia nel mondo, e l’ascolto delle loro storie”.

“Mettere al centro del dibattito le politiche per gli italiani all’estero – ha concluso – è una scelta doverosa e lungimirante. La diplomazia tradizionale, parlamentare ed economica sono tasselli di un mosaico di enorme valore”.