Sinistra sempre più anti-italiana

Un ministro tedesco ha invitato i turisti a non venire qui in Italia (perché, a suo dire, fa troppo caldo) e la sinistra non ha difeso il nostro Paese.

Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni, ha difeso l’Italia e Selvaggia Lucarelli, nota opinionista di sinistra, lo ha definito un Ken di plastica. Se avesse avuto qualche argomento valido col quale controbattere a Giambruno, Selvaggia Lucarelli avrebbe evitato una simile battuta.

Roberto Saviano pubblica su Twitter articoli esteri con i quali si dipinge l’Italia a tinte negative. Insomma, siamo di fronte alla solita sinistra anti-italiana, che dice peste e corna del nostro Paese, solo perché non è al governo. Questa è la verità ed è inaccettabile.

Si provi a parlare male della Francia a un francese che sostiene Marine Le Pen. Quel francese si arrabbierebbe, anche se il presidente del suo Paese è Emmanuel Macron, un personaggio politico del quale potrebbe parlare malissimo. Lo stesso discorso vale anche per un americano repubblicano: si arrabbierebbe non poco se gli si parlasse male degli Stati Uniti d’America, anche il se il presidente americano è Joe Biden, una persona di cui potrebbe parlare male. Lo stesso dicasi anche per un britannico, per uno spagnolo, per un israeliano o per una persona di qualsiasi altra nazionalità.

Una cosa è il governo e un’altra è l’amor di patria.

Qui in Italia, invece, vi è una sinistra pronta a gettare fango sul nostro Paese, danneggiandolo, pur di attaccare il Governo. Evidentemente, questa sinistra non ha argomenti coi quali controbattere alla maggioranza. Tutto ciò è veramente squallido e denota la pochezza di contenuti di quell’area politica.