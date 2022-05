SERIE A | Scudetto al fotofinish

Il Milan è a due punti di vantaggio sull’Inter, ma domenica 22 maggio la squadra allenata da Simone Inzaghi affronterà in casa una squadra che (almeno sulla carta) è più debole del Sassuolo. Il Sassuolo sarà affrontato dai rossoneri in trasferta.

La squadra allenata da Alessio Dionisi è una bestia nera per il Milan. All’andata, a San Siro, il Sassuolo aveva vinto con un risultato di 3 a 1. Inoltre, l’Inter ha un gioco più spettacolare e trova la via del gol con maggiore facilità del Milan, anche se a volte ha dei cali. Qualcuno di questi cali è già costato molto caro ai nerazzaurri. Un esempio è stato il derby di ritorno, derby nel quale l’Inter era in vantaggio ed è stata rimontata e superata dal Milan.

Per contro, il Milan ha un grande carattere ed una grande solidità, anche se molto spesso (in questo campionato) è dovuto partire in rimonta perché l’avversario segna per primo. Sono esempi i due derby, le due partite con il Verona e la partita di ritorno con la Lazio.

Addirittura, i rossoneri erano passati in svantaggio contro il Verona a San Siro, ma poi avevano rimontato ed erano arrivati alla vittoria.

Così, domenica 22 maggio si deciderà lo scudetto. Al Milan basterebbe un pareggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia, anche se l’Inter dovesse vincere in casa con la Sampdoria, ma non si potranno fare i calcoli. Il Milan dovrà andare a Reggio Emilia per vincere. Per contro, l’Inter dovrà vincere in casa con la Sampdoria e sperare che il Milan perda contro il Sassuolo. Dunque, potrà accadere di tutto.