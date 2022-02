San Valentino a Roma (ma non solo)

14 febbraio, la festa degli innamorati. Qualche idea per creare l’atmosfera più adatta in questa giornata speciale

San Valentino, la festa più romantica dell’anno, dedicata agli innamorati. Una passeggiata al tramonto, una cena a lume di candela, un pensierino per celebrare l’amore ed eventi a tema. Qualche idea per creare l’atmosfera più adatta in questa giornata speciale.

A Roma si può optare per alcune proposte. Romamor propone un excursus nei musei civici dove verranno presentati gli amori più celebri. Anita e Giuseppe Garibaldi ai musei della Repubblica Romana, Paolo e Francesca al museo Canonica, Amore e Psiche ai musei Capitolini, e molti altri ancora.

Chi sceglie di festeggiare al ristorante potrà degustare degli sfiziosi menù a tema. Fra le portate, antipasti di ostriche e insalata di mare, sauté di cozze e vongole, paccheri alla corsara, fritto di paranza e sorbetto di limone. E tanti bacetti di cioccolato a guarnire la tavola.

Fra i pensierini da regalare, un’infinita scelta a partire da pochi euro, fino a salire di prezzo secondo le proprie possibilità. Si può scegliere fra mug decorate con cuoricini rossi, i classici mazzi di fiori o di rose rosse, la scatola di cioccolatini a forma di cuore, le cornicette per immortalare il primo bacio o il primo anniversario. Oppure i palloncini rossi da far volare dal balcone. I più facoltosi potranno organizzare un séjour nei grandi alberghi, in suite romantiche addobbate per l’occasione con petali rossi sparsi un po’ ovunque.

Chi deciderà di trascorrere la festa in casa, potrà decorarla per l’occasione. Si potrà trasformare la propria dimora in una location perfetta, con complementi d’arredo di colore rosso, a tinta unita oppure fantasia. Un po’ di creatività non deve mai mancare, per stupire gradevolmente il proprio partner. E allora diamo il via al rosso in tutte le sue sfumature, per cuscini, tovaglioli, piatti a forma di cuore. La mise en place della tavola deve essere fondamentale. I bicchieri preferiti per il brindisi romantico al lume di candela. E qui torna protagonista il candelabro, vintage o moderno, e se non lo abbiamo possiamo arrangiarci con un vasetto o una piccola lanterna. Buon San Valentino a tutti.