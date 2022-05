RAI ITALIA | La Cooperazione Italiana a “L’Italia con Voi”

La Cooperazione Italiana nel 2021 ha impiegato 555 milioni di euro, il 20% in più rispetto all’anno precedente, mentre ne ha stanziati 598 per investimenti in nuove iniziative e 163 per le emergenze. L’Italia conferma il proprio forte impegno solidale nelle aree di crisi del mondo, attraverso il MAECI e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che ha in corso oltre mille progetti sul campo.

Sarà l’argomento di apertura della puntata di oggi de “L’Italia con voi”, discusso con alcuni dei protagonisti: Roberto Colaminè, vicedirettore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri; Luca Maestripieri, direttore dell’AICS, in collegamento dal Niger; Andrea Ferro, project officer dell’Ufficio Emergenza AICS, collegato da Khartoum, in Sudan; e, collegati dall’Albania, Giovanni Timillero, e Angelica Ranieli, rispettivamente Esperto Junior e Fellow Undesa dell’AICS Tirana.

In Marocco, al confine con l’Algeria, c’è invece Anna Chierico, giovane studentessa che sta svolgendo un master in azione umanitaria. Da oltre tre mesi la guerra della Russia in Ucraina sta sconvolgendo il mondo, anche quello religioso. Se ne discuterà con Andrea Monda, direttore de “L’Osservatore Romano”, il quotidiano della Santa Sede, Lucia Ceci, saggista e docente di Storia contemporanea che ha appena pubblicato “La Fede Armata” e Massimo Carlo Giannini, docente di Storia Moderna.

Rimarrà in tema “guerra e religione” anche la lezione d’italiano con la linguista Giulia Addazi della “Società Dante Alighieri”. Infine, “Sportello Italia”: Lorenza Morello risponde alle domande sulla gestione dei libretti postali conservati in Italia e la questione dei conti dormienti. Per Storie dal Mondo viaggio nel continente americano. In Argentina, a Buenos Aires, Noemi Snell, antropologa e artigiana che accompagnerà i telespettatori nella sua bottega. In Canada, invece, a Toronto, è stata inaugurata “The Quiet Immigrant Project – Femmine Forti”, mostra sulle donne emigrate nel paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e sull’evoluzione della comunità italiana in Nord America.