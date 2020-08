METEO | Settimana di sole sull’Italia, a Ferragosto bel tempo ovunque

Lunedì 10 agosto, che tempo farà? A Nord addensamenti compatti a ridosso del settore alpino in formazione mattutina con deboli piogge, rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio; sulle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso, velato nel pomeriggio.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento con qualche velatura durante le ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo ovunque, con nuvolosità ad evoluzione diurna sulle aree montuose e pedemontane calabresi e della Sicilia orientale con possibilità di qualche debole fenomeno, anche temporalesco, in rapido miglioramento dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in aumento su Sicilia e Calabria, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve flessione su Valle D’Aosta ed Alpi orientali, in aumento al sud sulla Sardegna orientale, stazionarie altrove.

E per i prossimi giorni, cosa prevedono gli esperti meteo? Martedì al Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con addensamenti in rapida formazione durante la seconda parte della mattinata sulle aree montuose con associate deboli precipitazioni, a prevalente a carattere di rovescio o temporale, e velature sulle altre zone; deciso miglioramento previsto dal tardo pomeriggio.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con nubi medio-alte e sottili durante le ore centrali specialmente sul settore appenninico.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità.

Mercoledì 12 agosto ampi spazi di sereno seguiti da aumento di nuvolosità cumuliforme durante la seconda parte della mattinata sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche, con deboli piogge, rovesci e temporali in rapido miglioramento tardo pomeridiano da eccezione del veneto dove i fenomeni permarranno fino a notte fonda; estese velature diurne sul resto del nord e sul settore adriatico centrale.

Giovedì moderato maltempo sulle regioni alpine con fenomeni deboli ma diffusi in attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Venerdì 14 e sabato 15 agosto saranno giornate tipicamente estive, con molto sole ed annuvolamenti solo sulle aree alpine durante le ore piu’ calde con deboli precipitazioni anche temporalesche nel pomeriggio. Nella giornata di sabato solamente qualche piovasco pomeridiano sempre sui rilievi alpini di confine.