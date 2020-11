L’EPISODIO CURIOSO | Roma, due vigili fanno sesso nell’auto di servizio. Accertamenti in corso

Un episodio davvero curioso. Due agenti della polizia locale di Roma avrebbero avuto un rapporto sessuale nell’auto di servizio dimenticando pero’ la radio accesa. E certe dimenticanze si pagano…

A dare la notizia oggi è stato il freepress Leggo.it, assai diffuso nella capitale d’Italia.

Erano di pattuglia durante un servizio di notte. Lei sulla quarantina, lui con qualche anno in più. L’episodio, che sarebbe avvenuto nei pressi di un campo nomadi, ha fatto scattare gli accertamenti del caso.

In una nota del Comando della polizia locale di Roma si legge: “In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio, il Comando Generale della Polizia Locale sottolinea che sull’accaduto, non riconducibile agli ultimi giorni, sono state svolte e sono tuttora in corso indagini per stabilire la veridicità dei fatti”. Staremo a vedere che succede. Avrebbero potuto almeno attendere la fine del proprio turno no?