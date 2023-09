Italiani nel mondo, Onori (M5S): “Primo risultato su certificati digitali”

"Sono adesso scaricabili in formato digitale importanti documenti come quelli relativi a nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia”

“Una buona notizia per gli italiani all’estero. Grazie al lavoro parlamentare mio e del Movimento 5 Stelle, da qualche settimana è nuovamente possibile il download di certificati anagrafici dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) a disposizione anche per gli iscritti all’Aire“. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo M5S nella commissione Esteri di Montecitorio, eletta nella circoscrizione Estero/Europa.

“Sono adesso scaricabili in formato digitale – spiega Onori – importanti documenti come quelli relativi a nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia: elementi essenziali per vivere al meglio – per non dire sopravvivere – alla inevitabile sfida posta dalla burocrazia che caratterizza ogni esperienza di vita all’estero”.

“Da parlamentare ho lavorato su questo tema sin dai primi mesi della legislatura. Infatti, a febbraio 2023, in occasione dei lavori relativi al cosiddetto ‘Milleproroghe’ ho presentato uno specifico ordine del giorno – modificato e accolto dal Governo – sollevando la questione della funzionalità e chiedendo il ripristino dell’esenzione dall’imposta di bollo relativa all’emissione dei certificati. La strada da fare non termina qui – conclude la deputata cinquestelle – perché ci sarà da lavorare anche sul ritorno al regime di gratuità, tuttavia il ripristino del servizio è sicuramente un segnale positivo sia dal punto di vista pratico sia sotto l’aspetto dei temi concreti che siamo riusciti a portare all’attenzione del Governo”.