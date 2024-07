In occasione del 150º anniversario dell’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile, è stata presentata nello stato di Paraná “Spazio Italocam Latam”, la prima piattaforma digitale creata per riunire gli italo-discendenti dell’America Latina e collegarli al Sistema Italia.

L’iniziativa è stata lanciata dalla Camera di Commercio e Industria Italo Brasiliana del Paraná (Italocam) e sviluppata dalla brasiliana MarTech GaiaNet Sxy.

Disponibile come app per Android e IOS, oltre che in versione web, la piattaforma rappresenta uno spazio innovativo che celebra le radici storiche e promuove la cooperazione tra le comunità italo-latinoamericane.

La piattaforma consente di mettere in contatto professionisti e aziende legati all’Italia, condividere esperienze e storie con la comunità italo-discendente, conoscere corsi e workshop sulla storia, la lingua e la cultura italiana, e coordinare la partecipazione a fiere ed eventi per aziende.

“Spazio Italocam Latam non è solo una piattaforma di comunicazione; è uno strumento che rafforza i legami tra i continenti, promuovendo eventi, attività e iniziative che connettono le comunità” ha sottolineato in un comunicato il presidente di Italocam, Francesco Pallaro. “Questa piattaforma è una celebrazione delle nostre radici storiche e un passo importante verso il rafforzamento delle nostre relazioni future”.