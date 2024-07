Dall’inizio del Novecento ad oggi Varese Ligure, nello spezzino, è passato da oltre 6.500 a nemmeno 2 mila abitanti. Uno spopolamento dovuto alla grande emigrazione verso gli Stati Uniti.

Oggi – scrive Il Secolo XIX – decine di migliaia di discendenti varesini vivono in particolare in California e in molti tornano nel borgo della Val di Vara a cercare la casa dei propri avi. O semplicemente per conoscere lontani parenti.

È un “turismo delle radici” che la Pro Loco di Varese Ligure vuole alimentare, costruendo una nuova opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Per la prima volta domenica, la Madonna della Visitazione verrà celebrata in “streaming”. La festa, tra le più partecipate nel paese ligure, sarà trasmessa in diretta per permettere ai varesini all’estero di assistere.

L’iniziativa è del Comune e della Pro Loco di Varese Ligure, con l’Associazione Liguri nel Mondo e il Comitato per i festeggiamenti della Madonna della Visitazione.

Una festa che anche i varesini emigrati in California hanno continuato, nei decenni, a celebrare dall’altra parte del mondo.