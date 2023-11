“Il governo dimostra che il Movimento 5 Stelle aveva ragione a chiedere la ratifica parlamentare di questo accordo. Un accordo che noi critichiamo per i suoi costi enormi a carico del cittadino italiano”. Lo ha dichiarato il deputato M5S Alfonso Colucci, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del governo sull’accordo Italia-Albania.

“Pensiamo solo al doppio biglietto, di andata e ritorno, che i cittadini italiani dovranno pagare – ha proseguito -, prima per portare questi migranti fino in Albania e poi per riportarli in Italia alla scadenza dei termini di legge.

Un accordo che – come dimostra la grave bocciatura del nostro impegno in risoluzione – non garantisce il rispetto del diritto nazionale, comunitario e internazionale sulla protezione dei migranti vulnerabili compresi i rifugiati Lgbt+ e tutti coloro che per condizioni personali rischiano persecuzioni e discriminazioni nei Paesi di origine.

E che, per non entrare in contrasto con il diritto comunitario, dovrà applicarsi solo ai salvataggi in mare fatti in acque internazionali che sono del tutto residuali rispetto a quelli fatti in acque Sar Italiane. Questo governo deve smettere di prendere in giro gli italiani con provvedimenti spot e siparietti comunicativi da campagna elettorale. Siete stati eletti per governare, non per fare propaganda”, conclude il pentastellato.