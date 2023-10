E’ stato appena pubblicato online il nuovo bando del MAECI-MUR-CRUI per 335 tirocini curriculari presso Ambasciate, Consolati, Rappresentanze permanenti e Istituti di cultura italiani all’estero. Queste opportunità comprendono 318 posizioni in presenza e altre 17 possibilità di tirocinio a distanza.

Il programma tirocinio è frutto di una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le Sedi all’estero del MAECI.

Il Programma si propone di integrare il percorso formativo universitario e far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all’estero.

Possono prendere parte gli studenti che, all’atto della domanda, devono essere in possesso di:

almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico

Certificazione di lingua inglese di livello almeno B2

età inferiore ai 29 anni

media aritmetica delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30

Per partecipare ai tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali), le Delegazioni e i Consolati e presso gli IIC è richiesta l’iscrizione a uno dei corsi di laurea indicati nel bando.

Periodo di svolgimento del tirocinio: 15 gennaio 2024 – 12 aprile 2024

La scadenza per la presentazione delle candidature: 18 ottobre 2023

Per partecipare a questa selezione, è possibile inviare le candidature esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, collegandosi all’applicativo online disponibile all’indirizzo https://tirocini.crui.it/

Le candidature saranno preselezionate dalle Università di appartenenza per la verifica dei requisiti e per la correttezza delle informazioni indicate. Quelle idonee saranno, poi, esaminate da una Commissione congiunta MAECI-MUR-Fondazione CRUI che effettuerà la selezione dei tirocinanti da destinare alle diverse Sedi.

Gli studenti che svolgeranno il tirocinio in presenza hanno diritto a un rimborso spese di minimo 300 € mensili. La Sede all’estero ospitante può, invece, mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito (indicato nella tabella del bando) mentre le spese ordinarie d’uso sono a carico dello studente.

Lista Atenei partecipanti

Scarica il bando