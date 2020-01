Domani è la Giornata del dialetto e delle lingue locali

Si celebra domani, 17 gennaio, l’ottava edizione della “Giornata del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sottolineare l’importanza di tutelare questi patrimoni culturali.

Anche quest’anno è variegato il cartellone di eventi e rappresentazioni organizzate, da un capo all’altro della penisola, dalle Pro Loco e anche da amministrazioni comunali, centri studio e altre realta’ territoriali.

In programma rassegne teatrali in dialetto, declamazione di poesie, testi classici, aneddoti, proverbi e saperi, proiezioni di video, presentazioni di libri e mostre. Pienamente coinvolti anche gli istituti scolastici che organizzano e/o partecipano a spettacoli teatrali; in altri casi Pro Loco e associazioni hanno avviato progetti per la valorizzazione del dialetto in collaborazione con le scuole.