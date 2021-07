COVID | Vaccini, Gelmini (Fi): “Più siamo prima vinciamo”

“Care amiche e cari amici, cinque mesi fa sono stata chiamata a far parte del Governo guidato da Mario Draghi come ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in nome e per conto di Forza Italia. Sono stati mesi di lavoro molto intenso e questo mi ha impedito di restare in contatto con voi come avrei voluto, ma non è troppo tardi per rimediare”. Lo dichiara Mariastella Gelmini nella sua ultima newslist, con cui affronta diversi temi. Eccoli.

“Vaccini, più siamo prima vinciamo”

“Proprio mentre vi sto scrivendo l’Italia ha superato i 28 milioni di cittadini completamente immunizzati. Se ancora non possiamo cantare vittoria per l’aggressività della variante Delta e per il fatto che ci sono oltre 2,4 milioni di ultra-sessantenni che ancora non hanno deciso di vaccinarsi, è comunque un sollievo poter registrare il calo dei decessi e lo svuotamento progressivo di terapie intensive e reparti Covid. I vaccini funzionano e i numeri dimostrano che il ‘rischio calcolato’ che come Governo ci siamo assunti riaprendo il Paese ad aprile, non era un azzardo. Ora dobbiamo impiegare questi mesi estivi per raggiungere, prima dell’autunno, quella soglia di immunizzati che ci consentirà di mettere definitivamente in sicurezza il Paese”.

“Un Piano per l’Italia di domani”

“Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione storica: dovremo spendere da qui al 2026 ben 230 miliardi di euro in digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione, inclusione sociale e salute. Ed è anche per questo che il 14 e il 15 luglio, mi sono recata a Bruxelles per incontrare il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. L’Europa ci sta dando una grande opportunità, ora tocca a noi attuare le riforme in tempi rapidi”.

“Governo – Enti locali: un gran bel gioco di squadra”

“Tutto questo è stato reso possibile grazie ad una sinergia che si è creata sin da subito con le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Non c’è stato un solo provvedimento del Governo che non sia stato condiviso con gli Enti territoriali. Ed è anche per questo che Regioni, Comuni, Città Metropolitane e Province parteciperanno alla cabina di regia per l’attuazione del Pnrr. L’Italia può uscire da questa crisi molto più forte di come vi è entrata solo con la virtuosa e leale collaborazione di tutte le Istituzioni. Dobbiamo ricucire le ferite prodotte sul tessuto economico e sociale dal Covid, ma dobbiamo anche cogliere questa occasione per costruire, da Nord a Sud, dal centro alla periferia, un Paese più equo e più sostenibile”.

“Che momento magico per lo sport italiano!”

“Infine voglio condividere con voi la gioia della giornata del 12 luglio, quando abbiamo ricevuto a Palazzo Chigi la nazionale di calcio Campione d’Europa e Matteo Berrettini, il primo tennista azzurro a raggiungere la finale del torneo di Wimbledon. Davvero una bella giornata alla quale, ne sono convinta, ne seguiranno altre”.