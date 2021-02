COVID | 13.659 nuovi casi e 422 morti nelle ultime 24 ore

L'indice di positivita' sale lievemente al 5%. I decessi calano a 422 rispetto i 477 di ieri. Sono 430.277 i pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Italia

Leggera crescita dei casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute i nuovi contagiati sono 13.659 (ieri erano stati 13.189) con 270.142 tamponi. L’indice di positivita’ sale lievemente al 5%. I decessi calano a 422 rispetto i 477 di ieri.

A oggi nel Lazio sono 58.026 i casi positivi al Covid-19, di questi sono 55.445 in isolamento domiciliare. Mentre 2.581 persone sono ricoverate, 273 delle quali in terapia intensiva. Infine, 5.165 persone sono decedute e 146.154 guarite. In totale sono stati esaminati 209.345 casi.