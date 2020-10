CORONAVIRUS | Oltre 19mila nuovi casi. Chiude la Campania. Coprifuoco in Calabria. Verso un lockdown nazionale? [VIDEO]

Al momento sono 10.549 (+855) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 1.049 persone (+57). Sono poi 174.404 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: “Ci siamo permessi un’estate che non potevamo permetterci”

Galoppa il Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.143 nuovi casi, contro i 16.079 di ieri, per un totale di 484.869.

Diminuisce il numero di decessi che va dai 136 di ieri ai 91 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 37.059.

Aumenta il numero dei tamponi che va dai 170.392 di ieri ai 182.032 di oggi.

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che Il totale dei dimessi/guariti e’ di 261.808 (+2.352), mentre il totale degli attuali positivi sale a 186.002 (+ 16.700).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.916), seguita da Campania (2.280), Pimonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389), Toscana (1.290).

“Ci siamo permessi un’estate che non potevamo permetterci”

Si va verso un lockdown nazionale? “Mi auguro che non sia ancora necessario un lockdown completo, ma non nascondo che la mia preoccupazione è grande. Non nascondo nemmeno il mio grande rammarico, ed è una parola molto eufemistica, per quello che poteva essere fatto prima e non è stato fatto, in larga misura anche colpevolmente”. Lo ha detto a I numeri della pandemia, su Sky TG24, Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano.

“Ci siamo permessi un’estate che non ci potevamo permettere – ha aggiunto -. Un’estate con l’apertura di tutta una serie di attività che certamente ha dato un segnale di liberi tutti che non ci potevamo permettere. Ora abbiamo la prova di quello che conseguentemente è successo”.

DE LUCA: CHIUDIAMO TUTTO

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia provvedimenti: “Dobbiamo chiudere tutto per 30-40 giorni. Poi si vedrà. Senza soluzioni drastiche non possiamo reggere. Siamo a un passo per tragedia”.