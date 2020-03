CORONAVIRUS | “Mamma aiutami!”: da Santo Domingo, italiani e itaGliani ai tempi del virus [VIDEO]

Mamma Italia, aiutami!

Ma tu sei ItaGliano, non sei italiano! Gli italiani che vivono qua, affrontano il coronavirus senza piangere, non sono scappati prima, come sostengono gli ItaGliani, e non scappano ora, come fanno gli ItaGliani! Restano, lavorano, affrontano la situazione da uomini! Aiutano, non chiedono aiuto!

E dunque ora di fronte ad un problema grande serio enorme come il Coronavirus, l’itaGliano cosa fa? Piange e pretende che la mamma Italia lo riporti a casa gratis! E no! Il volo per portarti a casa ora è un volo speciale, organizzato per turisti itaGliani fenomeni! Costo 1000 euro! Per me è poco! Per loro, itaGliani, è uno scandalo!

Mamma aiuto mamma, salvami tu mamma, ho il mal di pancia!

Ammirazione, esprimo ammirazione per tutti quegli italiani che hanno riempito il primo aereo speciale e che stanno già riempendo il secondo, per tutti quelli che hanno capito il momento, per tutti gli italiani veri che per tornare a casa hanno pagato i 1000 euro.

La stessa identica cosa vale per tutti quegli itaGliani che vengono a svernare qua. Quelli dei sei mesi. Avete avuto tempo per rendervi conto dell’emergenza, ma finché il pericolo era solo in Italia, siete rimasti! Poi all’improvviso vi è tornato l’amore per la patria. Lì mi curano gratis, qua no!

Vi informo che non è così, se in Italia prendete il vero Coronavirus si fa una selezione, tra un ventenne ed un cinquantenne curano il ventenne! 600 morti al giorno contro i 3 totali di questo paese! Ma voi ora volete scappare! E volete scappare gratis!