CORONAVIRUS | Giacobbe (Pd): “Di Maio rassicura su italiani in Australia e Nuova Zelanda”

“Di Maio ha ribadito il suo impegno personale e da parte di tutto il MAECI volto a garantire e ad estendere le finestre temporali per il transito dei voli aerei verso l'Italia”

“Il Ministro Luigi Di Maio ha risposto con una nota alla lettera del senatore Francesco Giacobbe dello scorso 29 marzo. Il Ministro, nel ringraziare il Senatore per il costante aggiornamento della situazione, ha ribadito l’impegno da parte di tutta la rete diplomatica e consolare per garantire al meglio i servizi e il supporto ai nostri connazionali all’estero”. È quanto si legge in una nota del senatore del Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe.

“Ha ribadito il suo impegno personale e da parte di tutto il MAECI volto a garantire e ad estendere le finestre temporali per il transito dei voli aerei verso l’Italia. E ancora, raccordo con le compagnie aeree che garantiscono gli spostamenti per le disponibilità dell’acquisto dei biglietti per i nostri connazionali. Infine una richiesta attraverso contatto diretto è stata fatta al Ministro degli Esteri del Quatar volto a mantenere le rotte ancora operative. La Farnesina sta garantendo altresì il rimpatrio dei cittadini degli altri Paesi sottolineando il principio di reciprocità e rispetto”, conclude la nota.