Sabato 31 agosto si è svolto a San Paolo il Congresso MAIE Brasile, un appuntamento a cui hanno partecipato tutti i coordinatori e i delegati del Movimento Associativo Italiani all’Estero in terra brasiliana, a partire dalla coordinatrice nazionale Luciana Laspro, già candidata al Senato alle ultime politiche.

Non si ferma dunque il lavoro del Movimento, che anche durante le settimane estive italiane ha dimostrato di essere sempre operativo, tutti i giorni sul pezzo, sempre vicino ai connazionali e al territorio.

A presiedere il Congresso in Brasile il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, giunto direttamente dalla sua Buenos Aires insieme al Sen. Mario Borghese, residente a Cordoba.

La delegazione parlamentare, approfittando della tre giorni di missione in Brasile, sempre accompagnata dalla coordinatrice Laspro, ha fatto visita a diverse associazioni italiane locali, al Comites di San Paolo, alla Scuola Eugenio Montale e alla Scuola Dante Alighieri di San Paolo; visita a cui Merlo ha dato ampio spazio sui propri canali social.

Temi principali durante i lavori del Congresso: servizi consolari, cittadinanza italiana, promozione della nostra cultura e insegnamento della lingua italiana, senza dimenticare la rete delle Camere di commercio italiane all’estero che svolgono un ruolo fondamentale nell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

“Sono stati tre giorni ricchi di appuntamenti in agenda, una missione molto proficua per il MAIE Brasile”, commenta Luciana Laspro. “Oltre al Congresso, un momento di dibattito e di confronto fondamentale per tutti noi, insieme al presidente Merlo e al Sen Borghese siamo stati a stretto contatto con il tessuto sociale italiano a San Paolo, senza contare lo zoom che si è svolto con i consiglieri del Comites di Rio de Janeiro coordinato da San Paolo dal suo Presidente Jobson che risulta anche Coordinatore MAIE di quella importante circoscrizione circoscrizione Consolare”.

Durante una cena conviviale, i connazionali hanno potuto ascoltare direttamente da Merlo la storia più recente del MAIE, l’esperienza al governo, le difficoltà incontrate e gli obiettivi raggiunti. Da parte sua il senatore Borghese ha aggiornato la comunità circa il lavoro che sta portando avanti in Senato.

“Un totale successo per la missione MAIE in Brasile – commenta in conclusione Laspro -, un’esperienza unica per tutti noi. Come MAIE stiamo crescendo moltissimo in terra brasiliana, sono convinta che ai prossimi appuntamenti elettorali il Movimento ci darà grandi soddisfazioni in questo Paese, eleggendo nel Parlamento italiano un parlamentare MAIE proveniente dal Brasile”.