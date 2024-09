Christian Di Sanzo, deputato Pd eletto in Nord e Centro America, in riferimento alla proposta di legge per il miglioramento e efficienza dei servizi consolari, dichiara: “E’ stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati, la proposta di legge dei Deputati del Partito Democratico della quale sono stato da subito uno degli autori”.

“Grazie al lavoro degli ultimi mesi la proposta ha trovato un appoggio bi-partisan che ha portato alla sua approvazione, una grande risultato per tutti gli italiani nel mondo.

La nostra proposta rappresenta infatti una piccola rivoluzione per i servizi consolari: prevede che ogni anno siano attribuiti 4 milioni a un fondo per il miglioramento e efficienza dei servizi consolari; fondi che andranno direttamente alle singole sedi consolari e potranno essere utilizzati per scelte di efficientamento a discrezione della sede consolare stessa.”

“E’ la prima volta che una proposta di aumento dei fondi e di efficienza dei servizi consolari viene approvata in modo organico attraverso legge ordinaria, e non con qualche emendamento inserito all’ultimo in legge di bilancio – ha dichiarato il Deputato – se pensiamo infatti agli sforzi che facciamo ogni anno per ottenere piccoli miglioramenti in legge di bilancio, aver ottenuto 4 milioni di fondi fuori bilancio è davvero un grandissimo successo”.

“La proposta è anche rivoluzionaria perché introduce un fattore di premialità e efficienza nella pubblica amministrazione – prevede infatti che i fondi siano dedicati al miglioramento dei servizi ai cittadini italiani e siano distribuiti in proporzione al numero di passaporti erogati, quindi le sedi che meglio operano, potranno gestire una quantità maggiore di fondi in autonomia; in questo modo va ad alimentarsi un ciclo virtuoso dove i cittadini stessi potranno esprimere le proprie esigenze, anche attraverso i Comites, e il Consolato avrà a disposizione dei fondi da investire per venire incontro alle esigenze della comunità per quanto concerne l’erogazione di servizi.

La proposta richiede, inoltre, anche la pubblicazione sul sito web del Ministero della destinazione delle risorse così assegnate, proprio a maggior chiarezza dei cittadini italiani all’estero”.

“Per l’approvazione finale manca solo il passaggio in Senato, ma siamo fiduciosi che anche il Senato la approverà in tempi rapidi e la proposta potrà finalmente diventare realtà a beneficio di tanti connazionali all’estero e delle sedi diplomatico-consolari”.