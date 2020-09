Bahrain-Israele, altro accordo storico nel segno di Trump

La normalizzazione dei rapporti tra Bahrain ed Israele cambia certi equilibri nel Medio Oriente ed è un segnale per Paesi come la Turchia e l'Iran, i quali mostrano ostilità verso lo Stato ebraico e hanno idee di espansionismo nell'area

Dopo gli Emirati Arabi Uniti, anche il Bahrain sceglie di normalizzare il rapporto con lo Stato di Israele. Dunque, la situazione dello scacchiere mediorientale sta mutando con una certa rapidità. Due Paesi arabi hanno scelto di normalizzare i rapporti con Israele. Tutto questo sta avvenendo nel segno dell’amministrazione americana del presidente Donald J. Trump.

Questi è stato anche proposto per la candidatura al Premio Nobel per la Pace.

Di certo, un presidente americano che non è stato impegnato in nessun conflitto armato e che sta pacificando il Medio Oriente sarebbe un buon candidato.

Certamente, la normalizzazione dei rapporti tra Bahrain ed Israele cambia certi equilibri nel Medio Oriente ed è un segnale per Paesi come la Turchia e l’Iran, i quali mostrano ostilità verso lo Stato ebraico e hanno idee di espansionismo nell’area. Questi cambiamenti non possono essere ignorati.