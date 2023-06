ARGENTINA | Nuovo gemellaggio tra Santa Fe e il comune cuneese di Centallo

Si trova nella provincia di Santa Fe, nel nord agricolo dell’Argentina, a 482 km dalla capitale Buenos Aires, e ha poco più di 3 mila abitanti. E’ il paese di Lehmann che il comune cuneese di Centallo ha scelto come propria gemella. Lehmann si trova a soli 15 km da Rafaela, già gemellata con un altro comune cuneese, Fossano. Le città di Marcos Juarez (gemellata con Genola) e di Colonia San Pedro (gemellata con Sant’Albano) si trovano invece nella provincia di Cordoba. Il primo passo è stato compiuto a fine maggio con una deliberazione unanime del Consiglio comunale, che dà mandato al sindaco di sottoscrivere l’atto di gemellaggio.

Le motivazioni, riferisce La Fedeltà, “sono quelle indicate nella delibera e prendono spunto dai legami che intercorrono tra il Cuneese e l’Argentina, in particolare la provincia di Santa Fe (non a caso definita l”altro Piemonte’ insieme con quella di Cordoba). Sono il frutto dell’intensa emigrazione oltreoceano, che dalla seconda metà dell’Ottocento portò molti piemontesi, e tra loro anche diversi centallesi, a scappare dalla miseria in cerca di fortuna. La scelta è maturata in seguito all’incontro con l’associazione Piemontesi nel mondo, che ha comunicato la disponibilità della municipalità argentina ad avviare rapporti socio-culturali con il Comune di Centallo. Il patto di gemellaggio impegnerà le due città a favorire gli incontri e gli scambi reciproci, di carattere educativo, culturale, scolastico, commerciale, turistico ed economico-professionale”.

“La richiesta arriva da Lehmann ma noi l’abbiamo accolta con molto piacere. È una cittadina di un’area a forte emigrazione piemontese, che condivide le nostre stesse radici. Il gemellaggio ci darà l’opportunità di stringere legami. Confidiamo molto sulla scuola, che ci sembra lo strumento più adeguato per dare vita a scambi proficui e fruttuosi tra i giovani” commenta il vicesindaco Antonio Panero.