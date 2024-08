Venerdì 9 agosto i parlamentari del MAIE Sen. Mario Borghese e On. Franco Tirelli, accompagnati dal coordinatore MAIE Moron Michele Di Biassi, si sono recati in visita ufficiale nella circoscrizione consolare di Morón, Argentina, che si sviluppa nella provincia di Buenos Aires.

Nel cuore di Morón c’è il municipio “La Matanza”, tra i più difficili per quanto riguarda la presenza di microcriminalità e dunque di rapine o assalti.

Una visita, quindi, quella dei parlamentari del MAIE, che è stata anche simbolica: proprio per questo, per far sentire la presenza delle istituzioni in un territorio così difficile, si è scelto di pranzare nel centro commerciale de La Matanza insieme all’intendente di Morón, Lucio Ghi, e imprenditori locali.

Nel primo pomeriggio, poi, i rappresentanti del Movimento Associativo Italiani all’Estero hanno visitato l’Università Nacional de la Matanza, dove sono stati ricevuti dal Rettore Daniel Martinez. In seguito, l’incontro con il Comites di Moròn e il suo presidente Mazza, il vice Di Biassi e gli altri consiglieri.

“Durante l’incontro – hanno dichiarato a margine Borghese e Tirelli – abbiamo informato il Comites circa il lavoro che stiamo portando avanti in Parlamento e allo stesso tempo abbiamo ascoltato le richieste del Comitato e della collettività. Come MAIE continuiamo ad essere al fianco dei nostri connazionali, sempre”.

Dopo le attività di Morón, il senatore e il deputato si sono recati al “Congresso” dell’Argentina, dove sono stati raggiunti dal presidente del MAIE, Ricardo Merlo.

Insieme hanno incontrato Martin Menem, nipote del ex Presidente Menem e attuale Presidente della Camera di Deputati della Repubblica Argentina.

A Menem Merlo, Tirelli e Borghese, facendosi portavoce della collettività italiana e sapendo che l’apertura dei viceconsolati italiani ha bisogno dell’ok del Parlamento argentino, hanno chiesto che l’Argentina approvi quanto prima i nuovi viceconsolati italiani, che darebbero grande aiuto e respiro alla rete consolare, migliorando i servizi per i connazionali.