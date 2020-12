ADDIO 2020, BENVENUTO 2021 | Buon Anno Nuovo a tutti, italiani all’estero e non

ItaliaChiamaItalia augura a tutti i suoi lettori un Buon Anno Nuovo. Che sia per ciascuno di voi un anno pieno di soddisfazioni di ogni tipo, soprattutto un anno ricco di salute: ne abbiamo tutti un gran bisogno in questo periodo.

L’occasione è buona per ringraziarvi ancora una volta del vostro affetto. Siete sempre più numerosi, ci seguite da ogni parte del mondo. Sui social poi continuate a crescere a vista d’occhio: la pagina Facebook di ItaliaChiamaItalia sta raggiungendo i 150mila fans e pensate, solo negli ultimi sette giorni i nostri post hanno raggiunto oltre 3 milioni di persone. Numeri da capogiro che ci riempiono di orgoglio e soddisfazione.

Addio 2020, un anno che ricorderemo per la pandemia che ha cambiato le nostre abitudini e reso insicure le nostre vite. Maledetto Covid, brutta bestia questo virus. Speriamo nell’anno nuovo, per estirparlo del tutto, per tornare a vivere nella socialità, per riappropriarci delle strade e delle piazze delle nostre città, per tornare a respirare senza mascherine.

La politica, anche negli ultimi giorni dell’anno, continua a perdersi in polemiche e discussioni sterili. Noi per una volta preferiamo girarci dall’altra parte; preferiamo guardare verso tutti coloro che da mesi non lavorano, che hanno dovuto chiudere le proprie attività, che a causa del virus hanno perso tutto e non riescono a vedere un futuro. A loro inviamo un forte abbraccio virtuale, tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno morale.

Crisi di governo o meno, ritorno alle urne o nuovo esecutivo, ItaliaChiamaItalia naturalmente va avanti comunque, come sempre. Anzi, con il nuovo anno preparatevi a qualche sorpresa da parte nostra. Abbiamo sempre voglia di superarci e di continuare a crescere, anche nei prossimi dodici mesi continueremo a lavorare per questo.

Buon 2021 a tutti, di cuore.

L’EDITORE

Ricky Filosa