Il presidente brasiliano ha suggerito nuove elezioni o un governo di coalizione come possibili soluzioni alla crisi politica

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha chiarito in un’intervista radiofonica che non riconosce ancora la rivendicata vittoria di Nicolas Maduro alle presidenziali del Venezuela e ha suggerito nuove elezioni o un governo di coalizione come possibili soluzioni alla crisi politica. Lo riferisce il Guardian.

Maduro ha dichiarato di aver vinto le elezioni del 28 luglio in Venezuela, un risultato non riconosciuto dall’opposizione la quale sostiene che il suo candidato Edmundo Gonzales ha stravinto contro il presidente uscente.

Ne sono conseguite proteste e una dura repressione. Secondo il quotidiano britannico ci sono stati già 1.300 arresti e oltre 20 morti.

In un’intervista alla radio brasiliana, Lula ha detto che i diplomatici brasiliani e colombiani stanno esplorando possibili modi per disinnescare la crisi, ma ha ammesso che “la situazione politica in Venezuela sta peggiorando”, così come i rapporti tra Brasile e Venezuela.

Il Brasile non ha ancora riconosciuto la pretesa di Gonzalez di aver vinto le elezioni – come hanno fatto paesi tra cui Argentina, Uruguay e Stati Uniti – ma il governo brasiliano ha anche delle riserve riguardo alla pretesa di vittoria di Maduro

Alla domanda se accetta la pretesa di Maduro di essere presidente eletto, Lula ha risposto: “Non ancora. Non ancora. Lui sa che deve una spiegazione alla società brasiliana e al mondo. Lo sa bene”.