Nicolas Maduro, dittatore venezuelano, ha definito il presidente argentino Javier Milei un “fallimento come economista e come presidente”.

Nel corso di una trasmissione in onda sul canale statale VTV, Maduro ha assicurato che l’economia venezuelana “sta funzionando sempre meglio” e si sta portando a “livelli di inflazione minimi nella storia” del Paese. E questo, ha aggiunto, “dimostra a Milei, il cui modello il leader chavista ha ripetutamente criticato, che “e’ un fallimento come economista e come presidente in Argentina”.

Invece, ha proseguito Maduro, grazie all’implementazione di “un nuovo modello produttivo”, il “potente” mercato interno venezuelano e l’attivita’ industriale stanno crescendo, compresa “l’industria pesante, che e’ stata colpita dalle sanzioni”.

Il 5 agosto, Milei ha detto che il cielo “schiaccerà'” i comunisti, in risposta al suo omologo venezuelano, che aveva accusato l’argentino di far parte di circoli diabolici e sette sataniche, accusa che ha esteso all’imprenditore Elon Musk.