Si terrà mercoledì 27 novembre alle ore 18 (UK time) il nuovo webinar a partecipazione gratuita organizzato dal Comites Londra dal titolo “Sfide emotive e psicologiche nella migrazione” coordinato dalla dottoressa psicologa Valeria Giannuzzi.

Sarà possibile seguirlo in tempo reale sul profilo Facebook e canale Youtube del Comites Londra con la presentazione curata dalla consigliera Anna Cambiaggi.

Il webinar offre l’opportunità di esplorare alcune delle più comuni difficoltà emotive e psicologiche legate al processo migratorio, un tema di grande rilevanza per chiunque si trovi ad affrontare un cambiamento culturale o geografico significativo.

Si parlerà delle varie fasi della migrazione, alcune delle sfide e delle riflessioni ad esse connesse per comprendere meglio la propria esperienza.

Partecipando al webinar, si avrà una comprensione più chiara di queste dinamiche, aiutando a riconoscere e affrontare meglio alcune situazioni, oltre ad imparare alcune strategie per gestire l’impatto emotivo dell’esperienza migratoria. Raccomandato per chiunque desideri intraprendere un percorso di crescita emotiva in contesti migratori.

Valeria Giannuzzi è Chartered Psychologist e Associate Fellow della British Psychological Society. Laureata in Psicologia Dinamica e Clinica presso l’Università La Sapienza, ha conseguito un dottorato in Scienze Sociali con specializzazione in Studi Migratori al Colef di Tijuana, Messico.