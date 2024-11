Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha ricevuto una delegazione proveniente dallo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Tra i partecipanti all’incontro c’erano Onyx Lorenzoni, gia’ ministro del Lavoro sotto la presidenza Bolsonaro, Paparico Bacchi e Rodrigo Lorenzoni, entrambi deputati dell’Assemblea legislativa di Rio Grande do Sul.

La loro visita in Italia si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’emigrazione italiana in Brasile, in occasione delle quali il senatore Centinaio e’ stato invitato a un apposito evento, che si svolgera’ nello Stato di Rio Grande do Sul.

“Il Brasile conta una grande comunita’ di origine italiana – ha commentato Centinaio – e i nostri connazionali emigrati Oltreoceano hanno influenzato positivamente la cultura e le tradizioni di quel Paese. E’ importante tenere vivo il legame con i circa 30 milioni di brasiliani di origine italiana, anche incentivando il cosiddetto turismo delle radici, che puo’ consentire loro di riscoprire le origini e i luoghi di provenienza delle loro famiglie”.