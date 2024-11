L’Assemblea dei delegati del Partito Democratico del Brasile, nel corso del congresso per l’elezione del nuovo Segretario della Federazione al quale hanno partecipato ben undici circoli distribuiti in dieci Stati del grande Paese sudamericano, ha eletto Salvatore Milanese per questo importante incarico.

Salvatore Milanese succede a Fabio Porta, attuale deputato del PD eletto in America Meridionale.

“Con l’elezione di Salvatore Milanese – ha dichiarato l’On. Porta – il PD in Brasile si conferma un partito forte e ricco di competenze preziose che mettiamo a disposizione del partito in Sudamerica e nel mondo; conosco bene il nuovo Segretario e sono certo che sarà condurre con grandissime capacità politiche e organizzative il PD brasiliano, confermando i successi del passato e in grado di affrontare le nuove sfide che ci attendono”.

Salvatore é dottore in Scienze Bancarie ed Assicurative e ha conseguito un Master in Banca e Finanza presso il CUOA di Vicenza. Ha lavorato come Analista Finanziario presso la Banca Commerciale Italiana; nel 2002 ha assunto la leadership dell’area di Restructuring e Turnaround della KPMG Corporate Finance in Brasile, maturando una importante esperienza in risanamento aziendale e turnaround in America Latina.

Dal 2014 ad oggi è socio fondatore e dirige la Pantalica Partners, una delle piú importanti aziende di consulenza brasiliana specializzata in risanamento aziendale e finanza d’impresa in America Latina. Parla fluentemente 5 lingue ed è visiting professor per corsi post laurea in Restructuring and Turnaround in alcuni dei piú importante istituti universitari del Brasile. Da sempre molto attivo nell’ambito associativo e della responsabilità sociale, si prodiga attivamente a favore di ONG brasiliane che operano presso comunità carenti e bisognose di aiuto.

Appena eletto, il neo segretario ha annunciato la composizione della nuova segreteria, che sarà così composta: Pedro Lovato (Circolo ABCD) Organizzazione e tesoreria; Luca Angelone (São Paulo) Marketing e Comunicazione; Fabio Gentile (Fortaleza) Formazione politica; Luciana Rubino (Brasilia) Politiche di genere; Marcello Sgarbossa (Porto Alegre) Ambiente e sostenibilità; Giorgio Guerra (Recife) Politiche industriali e rapporti internazionali; André Savergnini (Vitoria) Politiche giovanili; Glauco Piai (Itajai) Progetti speciali e rapporti istituzionali; Andrea Lanzi, Presidente. Integrano la segreteria Marisa Barbato, coordinatrice PD Sudamerica, e Fabio Porta, deputato.