In occasione di un evento culturale svoltosi nei giorni scorsi nella splendida Forte dei Marmi, in Toscana, Vincenzo Odoguardi – vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero – ha incontrato il Maestro Andrea Bocelli, indiscusso artista di fama mondiale.

Con lui il presidente MAIE ha avuto l’opportunità di scambiare qualche battuta sulla Repubblica Dominicana e in generale sulla regione dei Caraibi, dove Odoguardi opera da anni come imprenditore nel settore delle costruzioni. Ma durante il breve dialogo si è messo l’accento anche sulla numerosa comunità italiana presente in quella zona del mondo.

Con il Maestro Boccelli, inoltre, Odoguardi ha parlato di cultura italiana all’estero e di musica italiana nel mondo.

“È stato un onore per me – dichiara il vicepresidente MAIE – poter conoscere personalmente il Maestro Bocelli e confrontarmi con lui su argomenti legati al mondo della cultura, della musica e alla presenza di oltre sei milioni di italiani nel mondo. C’è tanta voglia di Italia all’estero: il brand Italia continua a crescere, anche grazie al fondamentale contributo di artisti come Bocelli, che si esibisce nei teatri più prestigiosi e viene da tutti riconosciuto come eccellenza rappresentativa delle nostre tradizioni musicali classiche e non solo. L’universalità della sua arte consente ai nostri connazionali sparsi nel mondo di condividere come comunità emozioni e ricordi e di mantenere sempre vivi i legami con la madrepatria, dovunque il destino li abbia portati”, conclude Odoguardi.