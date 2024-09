L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) ha segnato una svolta epocale nel mondo del lavoro, trasformando radicalmente interi settori produttivi e creando nuove opportunità di carriera. Se da un lato l’automazione suscita preoccupazioni circa la possibile scomparsa dei cosiddetti posti di lavoro tradizionali, dall’altro apre le porte a nuove professioni che solo qualche anno fa erano impensabili. Stando al Future of Jobs Report elaborato dal World Economic Forum (WEF), si stima che entro la fine del 2025 l’IA sostituirà circa 85 milioni di lavori, che verranno rimpiazzati da nuove professioni, molte delle quali strettamente legate all’IA. Vediamone alcune.

Ingegnere AI

Secondo i dati del WEF, al primo posto della classifica delle figure professionali più richieste del futuro c’è l’ingegnere AI. Si tratta del professionista responsabile della progettazione e implementazione di sistemi di intelligenza artificiale mirati a garantire l’efficienza dei processi aziendali. Per farlo, si avvale di una vasta gamma di strumenti, che vanno dallo sviluppo di analisi predittive all’automazione dei processi industriali.

Analista di cyber security

Con la diffusione delle tecnologie digitali, cresce anche la necessità di proteggere i sistemi aziendali da possibili attacchi informatici. È qui che entra in gioco l’analista di cyber security, ovvero colui che si occupa della protezione dell’infrastruttura IT dell’azienda, implementando sistemi di monitoraggio volti a rilevare potenziali minacce informatiche e ridurne l’impatto. Si tratta di una figura professionale essenziale per qualsiasi azienda che intenda proteggere il proprio assetto digitale, specialmente quelle più vulnerabili come i casino online, che rappresentano uno dei bersagli più frequenti dei malintenzionati.

Data scientist

Un’altra professione emersa con forza con l’avvento dell’IA è quella del data scientist, al sesto posto della classifica stilata dal WEF. Si tratta dell’esperto che si occupa dell’analisi e successiva interpretazione di grandi volumi di dati, da cui vengono estratte informazioni di mercato utili alle aziende nella presa di decisioni aziendali.

A rendere questa figura indispensabile nello scenario professionale del futuro è proprio la capacità di trasformare i dati grezzi in informazioni strategiche, consentendo alle aziende di comprendere meglio l’evoluzione del mercato e adattare la propria offerta in risposta alle richieste dei consumatori.

Game developer

Il settore dell’intrattenimento è un altro ambito in cui si è registrato un forte aumento nella domanda di professionisti con competenze digitali avanzate. Tra le figure professionali più ricercate c’è quella del game developer, colui che si occupa dello sviluppo di giochi coinvolgenti e personalizzati, come le slot online disponibili su Betfair.

Affinché questi sviluppatori possano svolgere il loro lavoro correttamente, necessitano di un’analisi dettagliata del comportamento dei giocatori, che consenta loro di identificare le preferenze degli utenti e sviluppare soluzioni volte a migliorarne l’esperienza complessiva. Ciò significa che anche altri professionisti come i data analyst e gli esperti di user experience (UX) sono destinati a diventare sempre più importanti in questo settore.

Come prepararsi per affrontare le sfide del futuro?

L’emergere di nuove professioni legate all’IA comporta la necessità di formarsi adeguatamente, in modo da acquisire le competenze necessarie richieste da questi nuovi mestieri. In questo senso, l’IA non deve essere vista come una minaccia, ma piuttosto come un’opportunità per investire sulla propria formazione e mantenersi aggiornati sulle ultime tendenze tecnologiche.