Dal 1974, ogni due anni con la sola eccezione del 2020 a causa della pandemia, i Circoli trentini di Stati Uniti e Canada, si ritrovano in una località sempre diversa, per dare vita alla loro “Convention”, vale a dire un evento della durata di alcuni giorni, con iniziative di carattere culturale e ricreativo.

Organizzata da ITTONA (International Tyrolean Trentino Organization of North America) in collaborazione con la Trentini nel mondo, la Convention di quest’anno torna in Trentino, dopo quella che si svolse a Trento nel 2002.

L’eco di quella Convention non si è mai spenta e l’intenzione di ripetere quell’esperienza è stata costantemente ribadita in tutte le riunioni di ITTONA dedicate all’organizzazione delle Convention. E finalmente quest’anno alla sua venticinquesima edizione, la Convention torna in Trentino, ospitata da Pinzolo in Val Rendena, da oggi 5 fino all’8 settembre, con 205 iscritti.

Pinzolo è stata scelta come sede della Convention perché l’emigrazione è un capitolo che ha segnato la storia della Val Rendena, da dove moltissime persone sono emigrate e una delle mete più significative fu proprio il Nord America.

Il programma prevede una full immersion nella cultura, nella natura e nell’ospitalità trentine, con spettacoli, mostre, appuntamenti speciali, escursioni, pranzi e cene con piatti tipici.

Fra i molti appuntamenti in calendario, spiccano lo spettacolo “Victor’s Victoria” (giovedì 5 settembre, ore 20.00) nel quale la figlia di Victore Mature (attore hollywoodiano figlio di emigrati della Val Rendena) racconta del suo rapporto con il padre; la sfilata per le vie di Pinzolo delle giovenche di razza Rendena, alla quale parteciperanno due rappresentanti per ogni Circolo presente (sabato 7 settembre, ore 16.30); il concerto “Maramao. Canzoni fra le due guerre” di Matteo Ferrari (sabato 7 settembre, ore 21.00); il “polenta picnic” che concluderà la manifestazione (domenica 8 settembre, ore 13.00).

Completano il programma della manifestazione quattro giorni di “PRE- Convention”, partita il 2 settembre fino a oggi 5 settembre, dedicati a escursioni sul territorio, con settanta partecipanti, e cinque giorni di “POST – Convention”, dal 9 al 13 settembre, con 24 iscritti, che offrono la possibilità di approfondire la conoscenza di luoghi e prodotti tipici.