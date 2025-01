“La Florida può rappresentare un incredibile volano di crescita per la comunità scientifica italiana e per le PMI Italiane ad alto tasso di innovazione. Consolidare la nostra presenza in questo territorio, significa presidiare in modo stabile la porta d ingresso per i mercati del Centro e Sud America, incrementando così la competitività dell ‘intero ecosistema tecnologico Italiano”. E’ quanto ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, a margine della presentazione dell’edizione Think Tech Italia Made in Italy Innovations Showcase – Miami, la più importante manifestazione interamente dedicata alla promozione dell`innovazione e della tecnologia, in programma a Miami fino al 28 Marzo.

Think Tech Italia Made in Italy Innovations Showcase offrirà un valido supporto per la creazione ed il consolidamento di relazioni e partnership a livello scientifico e commerciale per tutti i soggetti – enti scientifici, istituzioni, associazioni, imprese – che vogliono insediarsi negli Stati Uniti.

Dal 2015 questo evento è diventato una piattaforma fondamentale per mettere in contatto enti di ricerca, università, PMI innovative e startup italiane con il mercato statunitense.

Con il supporto di organizzazioni come la Miami Scientific Italian Community, #AbroadTo, DM Consulting, Findem USA e Star Italia Accelerator, questo evento promette di mettere in luce le ultime innovazioni del Made in Italy. L’attenzione alle tecnologie avanzate e all’eccellenza italiana sarà sicuramente un punto di forza.