Sabato 16 novembre, alle ore 15.30, nell’Auditorium del Galata Museo del Mare, si terrà l’incontro “150 anni di Emigrazione italiana in Brasile”.

La tavola rotonda organizzata dal MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana in collaborazione con Fondazione Casa America ETS, sarà l’occasione per presentare la Crociera delle radici italiane, in partenza a bordo di Costa Diadema da Genova il prossimo 30 novembre direzione Santos, e le numerose attività culturali collaterali in programma.

Una nuova tappa di una serie di eventi, per l’importante ricorrenza, che il MEI ha avviato a inizio anno, con il progetto “Il viaggio di Thaisa” – tour della memoria compiuto dalla giovane brasiliana italo-discendente Thaisa Bestetti sulle tracce del nonno Arlindo venuto a combattere con la Feb per la liberazione d’Italia.

Il viaggio a bordo di Costa Diadema inizierà il 30 novembre a Genova e si concluderà il 21 dicembre a Santos, unendo due città simbolo del più grande movimento migratorio internazionale nella storia del Paese sudamericano e un programma che prevede 150 attività per celebrare i 150 anni dell’immigrazione, tra gastronomia, musica, danza, cultura e sport, in collaborazione con diversi enti, tra cui l’Istituto italiano di cultura di San Paolo.

Nel corso del convegno saranno presentate nel dettaglio le mostre che saranno esposte a bordo della Crociera delle Radici: la mostra di Fondazione Casa America ETS e Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi e Anita Ribeiro da Silva: tra Brasile e Italia” dedicata alle figure storiche di Giuseppe Garibaldi e Anita Ribeiro da Silva che nell’Ottocento hanno dato vita a un grande racconto simbolo dell’intreccio di vite, lavoro, lingue e culture tra due paesi, al di là di ogni nazionalismo; “Una veranda sul Brasile” è invece la mostra di fotografie e dati sull’immigrazione italiana in Brasile in questi ultimi 150 anni realizzata da Hospedaria dos Imigrantes, il Museo dell’Immigrazione di San Paolo e il MEI – Museo Nazionale dell’EMIGRAZIONE di Genova.; A cura dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile e di Unione Italiani nel Mondo del Brasile, la mostra fotografica intitolata “Partecipazione italiana nella storia del movimento operaio e sindacale brasiliano”.

Focus dell’esposizione i primi grandi effetti dell’emigrazione italiana in Brasile, la nascita delle prime organizzazioni di mutuo soccorso e l’organizzazione del mondo del lavoro in un Paese che aveva da poco intrapreso il cammino di emancipazione dalla schiavitù e che contemporaneamente assisteva alla nascita delle prime grandi industrie; “Nonni do Brasil” curata dal giornalista Oliviero Pluviano e reduce dall’esposizione presso il Galata Museo del Mare.

La mostra riporta le storie e le biografie di italiani emigrati in Brasile che, con il loro lavoro, i loro sacrifici e la loro passione, hanno contribuito a costruire il Brasile di oggi.

A cura della Società Dante Alighieri è invece la mostra storico-documentaria “Le bibliotechine di bordo”, dedicata all’iniziativa promossa nel 1901 dal Comitato di Napoli di mettere a disposizione degli emigranti durante il viaggio libri di argomento “popolare” per intrattenimento e formazione.

L’iniziativa venne ben presto condivisa dal comitato di Genova che si fece promotore dell’istituzione di biblioteche di bordo all’interno di navi dirette perlopiù in Sud America.

Paolo Masini, presidente Fondazione MEI, e Carlotta Gualco, direttrice Fondazione Casa America ETS, apriranno l’iniziativa di presentazione dei vari progetti e della tavola rotonda moderata dal giornalista Francesco Margiocco in cui interverranno Pierangelo Campodonico, direttore Galata Museo del Mare, Fabio Niosi, coordinatore culturale Crociera delle Radici, Andrea Pedemonte, referente del progetto Italea Liguria, Fabio Porta, presidente Associazione di Amicizia Italia Brasile e Roberto Speciale, presidente di Fondazione Casa America ETS.

Interverranno inoltre Elinalva Henrique Da Silva, Console onoraria del Brasile a Genova, Dario Rustico, CEO Costa Crociere Brasile, Laura Carpini, Vicedirettore Generale, Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maurizio Daccà, presidente della associazione promotori e membro del CdA del MuMa, Pietro Piciocchi, Vicesindaco di Genova e un rappresentante di Regione Liguria.

Raffaella Ponte, presidente ANVRG, Pierangelo Campodonico, Fabio Porta, il giornalista Oliviero Pluviano e Giulia De Castro, archivista e bibliotecaria della Società Dante Alighieri, presenteranno poi le cinque mostre ospitate a bordo della Diamante.

Nel corso del convegno verrà anche proiettata la clip riguardante il murales inaugurato a Santos dal primo cittadino di Santos Rogerio Santos e dal vicesindaco di Genova Pietro Picciocchi in occasione del gemellaggio tra le due città. L’opera artistica, inclusa nel progetto Un mare di speranza di Fabio Niosi, è stata realizzata dagli artisti Apolo Torres e Juliana Rosa con la direzione artistica di Giulia Lupo. La versione completa della clip sarà proiettata in loop al MEI durante tutto il periodo della crociera delle radici.